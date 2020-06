A Los Angelestől csaknem 300 kilométernyire északra fekvő Paso Robles városkában a megyei seriff-helyettest lőtték fejbe, nem halt meg, de súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az elkövető elmenekült, a helyi rendőrség nyilvánosságra hozta a biztonsági kamerák felvételeit és a lakosság segítségét kérte a tettes megtalálásához.

A rendőrség feltételezése szerint

az elkövető kifejezetten rendőrökre vadászott.

„Úgy gondoljuk, hogy az elkövető ezt előre eltervezte, kifejezetten azt akarta, hogy a rendőrök kijöjjenek az őrsről és akkor támadjon rájuk” – nyilatkozta újságíróknak Ian Parkinson seriff.

A nyomozás most kiterjed arra is, hogy vajon van-e összefüggés a szerdai gyilkossági kísérlet és a pár nappal ezelőtt elkövetett két korábbi halálos merénylet között.

A hétvégén ugyanis két rendőrt már agyonlőttek.

Szerdán nyilvánosságra került a washingtoni belbiztonsági minisztérium egyik nem titkosított dokumentuma, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy rendőrtisztek személyes adatai szivárognak ki az interneten országszerte. Sok rendőr, köztük magas rangú rendőrtiszt maga osztja meg a közösségi platformokon az adatait, köztük a lakcímét vagy a telefonszámát is.

A belbiztonsági tárca arra figyelmeztetett, hogy ez ahhoz a szakmai zsargonban „kipécézésnek” nevezett gyakorlathoz vezethet, amelynek során

„erőszakos és szélsőséges elemek” célzott támadásokat intézhetnek rendőrök ellen,

vagy megakadályozhatják a rendőröket feladataik ellátásában. „Legalább egy rendőrfőnököt már célba vettek, mert feltételezték róla, hogy támogatja a könnygáz bevetését a tüntetők oszlatásához” – olvasható a tárca dokumentumában.

Rendőrségi vezetők és rendőrök az elmúlt napokban többször is nyilvánosan hangoztatták, hogy az az érzésük, a rendőrségi reformokat sürgető törvényhozók magukra hagyják őket. „Tessék befejezni azt, hogy úgy kezelnek bennünket, mintha állatok volnánk, és tessék némi tiszteletet is tanúsítani irántunk! Becsmérelnek bennünket és ez visszataszító” – mondta Mike O'Meara, New York állam rendőrszakszervezetének tisztségviselője az állam törvényhozóinak, amikor azok arról döntöttek, hogy hatálytalanítják azt a törvényt, amely biztosította a rendőri jegyzőkönyvek titkosságát.

