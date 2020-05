Száguld a járvány az amerikai kontinensen

Az Egyesült Államokban több mint 1 millió 600 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, és 97 ezer fölé emelkedett a Covid-19 nevű betegségben elhunytak száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház vasárnap esti adatai szerint.

Az Egyesült Államokban hétfőn a hősök emléknapja van, amikor a háborúban életét vesztett valamennyi katona előtt tisztelegnek az amerikaiak. Ez szövetségi ünnep, a katonai temetőkben mindenütt parányi amerikai zászlókkal díszítették fel a sírokat. Donald Trump elnök még pénteken a Fehér Házban veteránokat tüntetett ki,

vasárnap pedig az amerikaiak elözönlötték a tengerpartokat és azokat a szórakozóhelyeket, amelyek megnyitottak.

New Yorkban és New Jersey-ben is megnyitották a tengerparti strandokat, igaz, a kormányzók és a városvezetők mindenütt óvatosságra, a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírások betartására figyelmeztettek.

Közben az amerikai elnök megtiltotta a beutazást Brazíliából az Egyesült Államokba. A döntés értelmében azok sem utazhatnak be az Egyesült Államokba, akik az amerikai vízumkérelmük benyújtása előtti 14 napban brazil földön jártak.

A Fehér Ház szóvivője úgy kommentálta a lépést: az elnöknek ez az intézkedése segít megelőzni, hogy azok a külföldiek, akik Brazíliában voltak, további fertőzések forrásává váljanak az Egyesült Államokban. A tilalom nem vonatkozik a külföldről beutazni kívánó állampolgárokra, azok családtagjaira, valamint az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiekre.

Brazília az igazolt fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok után a második helyen szerepel.

A latin-amerikai országban vasárnap további 653 ember halt bele a betegségbe, ezzel a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma 22 666-ra emelkedett. Egy nap leforgása alatt vasárnapra újabb 15 813 fertőzést jegyeztek, ezzel 363 211-re emelkedett azok száma, akik elkapták a vírust.

Donald Trump korábban már megtiltotta a beutazást a Kínából érkezők számára. Az amerikai elnök március közepén harminc napra rendelt el beutazási tilalmat a schengeni övezetből, Nagy Britanniából és Írországból érkezőkkel szemben, majd ezt áprilisban meghosszabbította, és közölte, hogy

a tilalom mindaddig érvényben marad, amíg a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett országokban jobbra nem fordul a helyzet.

A korlátozás nem vonatkozik az amerikai állampolgárokra, a diplomatákra és azokra az európaiakra, akik zöldkártyával rendelkeznek, valamint az ő hozzátartozóikra.

Nyitókép: Joédson Alves