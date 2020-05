A közepes erejű földmozgás pont akkor kezdődött, amikor Ardern a parlament épületéből, távkapcsolással adott interjút a Newshub tévécsatornának. A miniszterelnök egy pillanatra megszakította Ryan Bridge riportert, mondta neki, hogy megmozdult a föld, de szemlátomást nem jött zavarba, mosolyogva folytatta az interjút, még integetett is a tévénézőknek.

