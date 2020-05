Feledy Botond: jó inkubátor lehet a válság Európának

Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint a kínai maszkdiplomácia farvízén nemcsak védőeszközök érkeznek Európába a távol-keleti országból. Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy se a kínaiak, se az oroszok, de még az amerikaiak sem fogják az európai érdekeket nézni.

"Beindult egy védekezési reflex az európai immunrendszerben;

a verseny eddig is zajlott a geopolitikai régiók között, de Európa most talán egy kicsit magához tud térni.

Szükség is lenne rá. Nem azért, mert bárki ellenség lenne, csak az az eszközrendszer, amivel eddig Európa részt vett ebben a geopolitikai küzdelemben, nem volt a korszakhoz méltó. Erre jó inkubátor lehet a válság" - értékelte a helyzetet a szakértő.

Közben viszont Orbán Viktor miniszterelnök egy rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy Magyarország eddig csak a Türk Tanácson, illetve keleten keresztül kapott segítséget, az uniótól nem, de Feledy Botond szerint "ezt már Magyarországon is érte jó pár szakmai kritika, alapvetően torzítás ez, hiszen vannak gazdaságélénkítő eszközök, mentőcsomagot fogad el az EU, az eszközök összegszerűen jóval nagyobbak, mint amit a Türk Tanács országai adnak segítségként".

Ráadásul szerinte azt sem szabad elfelejteni, hogy a "maszkdiplomácia" helyenként akár az elhárításnak is feladatot adhat, Olaszországban is volt már eset, amikor kiderült, hogy az Oroszországból érkező felegációban nem csak orvosok voltak, hanem "nagyon kíváncsi, más emberek is", ezért ébernek kell lenni, sokkal több erőfeszítés kell.

Az EU jövőjét illetően azt látja, hogy a válság kikényszeríti egyes országok összefogását, de

a "nettó befizető-nettó haszonélvező" törésvonal is még erősebben látszik most,

és bizony "maradandó sebeket" is okoz a járvány, több országban a radikálisok komoly mértékben erősödnek - például Olaszországban. De Feledy Botond szerint így is az lesz a vége, hogy Brüsszel segíti majd ki az olasz gazdaságot, mert "Olaszország nem nagyon teheti meg, hogy ne egyezkedjen".

Az EU előtti tennivalók között fontos helyre tette, hogy legyenek saját innovatív gyárai, hisz jól látszik, Európa most Amerikai, illetve kínai cégek termékeit használja a különleges helyzetben. Ez előtt eddig akadály volt a központosított beruházások tilalma, de Feledy Botond szerint biztos, hogy erről is elindul a közös gondolkodás.

A teljes beszélgetést alább meghallgathatja.

Feledy Botond - 1. rész