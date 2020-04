A Forbes szerdán számolt be egy londoni kutatócégről, amely nem sokkal egy vakcina tesztelése előtt állt, mikor egy vírus több ezer számítógépüket lezárta. A bűnözők magas váltságdíjat követeltek, de nem csak a számítógépeket ejtették túszul: azzal fenyegetőztek, hogy ha a Hammersmith Medicines Research nem fizet, akkor a páciensek egészségügyi adatait is közzé teszik – számolt be az Index. A vállalat végül nem engedett, visszaverte a támadást, és megerősítette a védelmét. Esetük azonban nem egyedi.

Az Interpol tájékoztatása szerint, kész segíteni minden tagállamnak, hiszen nem csak anyagi károkat okozhatnak a hackerek, hanem emberek életét is veszélyeztethetik egy kórház megbénításával. Ennek elkerülése érdekében folyamatosan gyűjtik a gyanús domaineket, és támogatást biztosítana a tagállamok hatáságainak a támadások visszaverésében.

A jelenleg legnépszerűbb vírus e-mail útján terjed: úgy fest, mintha egy kormányügynökségtől érkezne fontos információ a Covid-19-ről, a mellékelt fájl megnyitásával, vagy egy linkre kattintva azonban egyből áldozattá válik a fogadó.

Az Interpol az alábbiak ajánlja az intézményeknek:

Csak olyan e-maileket nyissanak meg, vagy olyan fájlokat töltsenek le, ami megbízható forrásból származik;

Ne kattintsanak a linkre vagy csatolmányra olyan e-mailben, amire nem számítottak, vagy aminek nem ismerik a feladóját;

Erősítsék meg a levelezőrendszerük védelmét, hogy az kiszűrje a kártékony spam-üzeneteket;

Készítsenek biztonsági mentéseket, amiket a felhőben, vagy külső meghajtón tároljanak;

Használják a legfrissebb vírusirtókat a számítógépeiken és telefonjaikon, és győződjenek meg róla, hogy a vírusirtó folyamatosan fut;

Mindenhez egyedi és erős jelszót használjanak, amiket rendszeresen változtatnak.

Nyitókép: Wallace Woon