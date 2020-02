Davosi tanulság: legalább már a klímaproblémát érzékelik a nagyok

A klímaváltozás elleni küzdelem legnagyobb kerékkötője, hogy nem áll át egyben az egész világ a fosszilis energiahordozókról egy másfajta energiaforrásra - vélekedett a svájci Davosban tarott 50. Világgazdasági Fórum eseményeit értékelve Ürge-Vorsatz Diána éghajlatkutató, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének egyik alelnöke.

"Ott kezdődne, hogy mától egy forintot sem kéne befektetnünk fosszilis üzemanyagokkal kapcsolatos beruházásokba, de egészen sok minden következik is ebből:

a dízel- és benzinüzemű autógyártásra, repülőtéri kifutópályák építésére nem irányulhatnak a befektetések"

- fogalmazott a klímakutató, aki szerint ez az a fordulat, ami nem történt meg Davosban; ha a mostani befektetések mind megtörténnek, abból pedig minden károsanyag-kibocsátás bekövetkezik, akkor már jóval túllépjük azt a kibocsátást, ami még meg tudná tartani a melegedést másfél fokon az évszázad végéig. "Ha később ébredünk fel, csak nagyon drágán fogjuk tudni megoldani az éghajlatváltozást" - összegzett Ürge-Vorsatz Diána.

Úgy látja, a fórum után nem került közelebb a megoldás, de ettől nem is várta senki sem, a fő felelős a Föld lakosságának 10 százaléka, ez bocsátja ki a szennyezés felét, miközben Davosban csak a Föld lakosságának 1 százalékát képviselték.

"Ők úgy érezték, hogy inkább magukat védik meg, és homokba dugják a fejüket, nem akarnak ezzel foglalkozni, miközben az ő kezükben van a megoldás. Azt azért jó jelnek érzem, hogy eljutott hozzájuk: ez most nagyon nagy baj."

Szerinte komoly fordulópont, hogy az üzleti élet is rájött arra, hogy komoly fordulópontnál vagyunk, mert a probléma felismerése legalább megtörtént.

Úgy látja, az is elég lenne, ha

a cégek mindenféle hangzatos bejelentés nélkül elkezdenék a cselekvést,

újfajta befektetéseket.

Davosban tavaly után idén is ott volt a svéd klímaaktivista fiatal Greta Thunberg, aki ugyenerre szólította a fórum résztvevőit. Előtte Donald Trump amerikai elnök beszélt arról, hogy nem szabad a végítéletről prédikáló klímaaktivistákra hallgatni, mert ez most az optimizmus ideje. "Nem szabad odafigyelnünk az apokalipszist vizionáló jóslatokra" - mondta. Angela Merkel német kancellár is szólt: a világnak teljes mértékben meg kell változtatnia módszereit a globális felmelegedés megfékezéséért, elkerülve a klímaváltozással kapcsolatos társadalmi megosztottságot - hangsúlyozta.

Nyitókép: Pixabay