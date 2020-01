Már a következő pénzügyi válságra figyelmeztettek Davosban

Hatalmas negatív meglepetést jelenthet az infláció erősödése a jegybankoknak, az intézmények viszont „azt gondolják jelenleg, hogy bármit megtehetnek” – idézte a Portfolio Jamie Dimon, a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan vezérének nyilatkozatát. A CNBC Davosban csípte el a bankvezért és kérdezte, hogy szerinte van-e lufi kialakulóban a világon. A bankvezér „csak az állampapíroknál” lát ilyet.

Dimon szerint a piacok a világon csak azért nyugodtak, mert az emelkedő adósságállomány rekordalacsony kamatkörnyezetben tapasztalható,

az európai negatív kamatok pedig azt bizonyítják, hogy a befektetők túlárazzák az állampapírokat.

„A jegybankok a világon azt hiszik, bármit megtehetnek. Ez nem igaz. Intelligensek, megnézik a tényeket, amikor döntenek arról, hogy mit kellene csinálni. De az infláció hatalmas negatív meglepetés lenne” – mondta a bankvezér. Az erősődő infláció arra kényszerítheti a jegybankokat, hogy emeljék az irányadó kamatokat, hogy a gazdaságot hűtsék, de az állam is számottevően drágábban tudna eladósodni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai költségvetési hiány a 2020-as költségvetési évben az 1000 milliárd dollárt is átlépheti, miközben az államadósság 23 000 milliárd dollárra nőtt, és ez gondokat okozhat.

Szerinte az amerikai fiskális politika és egyéb gazdasági döntések miatt tavaly alulteljesítő volt az amerikai gazdaság, hiszen csak 23 százalékot növekedett, ami elmarad a szakember szerint „normális”, 40 százalékos időszaki növekedéshez képest.

Történelmi kísérletnek nevezte az európai és japán negatív államkötvénykamatokat, melynek "bizonytalan a kimenete". Szerinte még sose végződött jól az ilyenek alkalmazása.

Nyitókép: Pixabay.com