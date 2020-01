Átrendezi az EP erőviszonyait a brit szkepszis eltűnése

Hétszázöt képviselő marad majd a britek távozása után az Európai Parlamentben a korábbi 751 után - mondta az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorának Fóris György, a Bruxinfo elemzője. Erről már korábban, a brexit valószínűvé válását követően döntés született. Jóllehet ennél több brit képviselő van jelenleg a parlamentben, azonban néhány helyet tartalékolnak a jövőbeni bővítések idejére, hogy ne kelljen kiszorítani a már bennlévőket. A kilépés miatt a meglévő helyeket is újraosztották, és korrigálták a tagországi létszámokat.

Magyarország képviselői létszáma nem fog változni - jegyezte meg az elemző.

Elsősorban a nagyobb tagországok esetében tettek korrekciókat, mivel a korábbi rendszer kedvezően próbálta kompenzálni a kis országok csekély befolyását, és ezért a 750 főn belül - a 751. a parlament elnöke volt - , a kisebb országoknak népességsúlyukhoz képest arányosan magasabb képviselői számot engedtek meg. Ezt sokszor fájlalták a nagyobb országok, és most néhány, egy-négy plusz képviselővel kaphatnak lehetőséget bizonyos korrekcióra.

Ennek eredményeképp változnak a parlament erőviszonyai is.

Az elmúlt két ciklusban az általános EU- szkeptikusság, EU-ellenesség tervezett és egyre vitriolosabb, erőteljesebb megjelenését a brit képviselők egy része segítette elő. Voltak uniópárti, vagy az EU-val való együttműködést szorgalmazó brit képviselők is - főleg a Munkáspártból, de a konzervatívok között is előfordultak. De megjelent a választott képviselők között a UKIP, a Független Egyesült Királyság Párt, Nigel Farage vezetésével. Ez a csoport szinte nem is foglalkozott az EU szidalmazásán kívül mással, hogy ezzel erősítse otthon a kilépést célzó belpolitikai programját. Ez azt jelentette, hogy az elmúlt 5-10 évben több tucat képviselő állandó felszólalása csak erről szólt, visszatérően és nagyon hangosan, ami sokszor rontotta a hangulatot a Parlamenten belül - jegyezte meg az elemző, hozzátéve, hogy ez persze csak zaj, a tényleges döntéseket a valós politikai szavazati erő határozza meg.

Érdekes fordulat lesz, hogy ami eddig sokak - főleg az EU integrációpárti politikai erői - számára zavaró volt a brit tagságban,

hogy mindent elleneztek vagy gátolni próbáltak, az eltűnik a brexit után.

A britek egy része élesen elutasítva, míg a kormánypárti konzervatívok konszolidáltan, de folyamatosan próbálták gátolni az EU-folyamatokat. Utóbbiakat David Cameron korábbi brit kormányfő kivezette az Európai Néppárt frakciójából, és megalapították az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióját, ami utóbb a 3-4. legnagyobb frakcióvá nőtte ki magát az EP-ben. És amely továbbra is elsősorban az integráció mélyülését lassító képviselői hangot közvetítette.

A brexittel jelentős teret veszítenek, maga a konzervatív frakció lényegesen meggyengül, talán meg is szűnik, bár úgy tűnik, hogy a lengyelek másokkal együtt talán még fenn tudja tartani.

Teljesen kiválnak a Nigel Farage-féle EU-szkeptikusok, bár nem kell félni, maradnak azért még bőven mások, akik ezt a szellemiséget képviselik - mondta Fóris György. Utalt itt a legutóbbi választáson nagy számban az EP-be került francia Nemzeti Front tagokra, vagy a volt olasz belügyminiszter Salvini pártjának képviselőire.

"Nem tűnik el ez a hang, de azért hangerőben, szám- és szavazati arányban gyengülni fog" - mondta Fóris György.

Az elemző egyúttal a baloldal gyengülésére is számít, mivel a legutóbbi EP választásokon elég jól szerepelt, jobban mint a brit belpolitika - mondta Fóris György. Miután az utóbbi években sok Munkáspárti képviselő érkezett az EP-be, erősítve a balközép frakciót, ez most gyengülni fog - hangsúlyozta az elemző. Cserébe a Néppárt alig veszít képviselőt - mindössze egy vagy két volt konzervatív brit politikus csatlakozott hozzá - mivel formálisan a brit konzervatív párt már jó évtizede kiált a Néppártból. Vagyis viszonylag érintetlen marad a brit kiválással, a Néppárt nem fog képviselőket veszíteni, a politikai befolyása erősödhet az EU-n belül.

