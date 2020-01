Koronavírus: 41 halott Kínában, 3 beteg Franciaországban

További 15 ember veszítette életét szombatra az új koronavírus okozta megbetegedésben Kínában, s ezzel a kór halálos áldozatainak száma már 41-re nőtt - jelentették be a kínai egészségügyi hatóságok szombaton, közölve azt is, hogy a fertőzöttek száma 1287-re emelkedett.

Péntek délután a halálos áldozatok száma országos szinten még 26 volt. Bár a fertőzöttek túlnyomó többségét még mindig a járvány epicentrumaként ismert közép-kínai Hupej tartományban tartják számon, az áldozatok közül egy a Pekinggel szomszédos Hopej, egy pedig az észak-kínai Hejlungcsiang tartományban hunyt el.

csupán a Tibeti-fennsíkon található, gyéren lakott Csinghaj tartományból és a Tibeti Autonóm Területről nem érkezett hír egyetlen esetről sem.

A legfrissebb jelentések szerint Hopej tartomány egyik kórházában meghalt a fertőzéstől egy 62 éves orvos, aki a frontvonalban küzdött az elmúlt napokban a járvány ellen.

Mintegy 40 millió ember mozgását korlátozzák Közép-Kínában az új koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány megfékezése érdekében, ennyien laknak ugyanis összesen abban a 13 Hupej tartománybeli városban, amelyben pénteken bizonytalan időre felfüggesztették a kifelé tartó közlekedést - derül ki a kínai sajtó tudósításaiból.

