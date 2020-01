Alakul Várhelyi Olivér uniós biztos csapata

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 27 tagjából 19-en már közzétették a testület honlapján az őket a politikai döntések meghozatalában közvetlenül segítő munkatársaik nevét tartalmazó listát - írta kedden Gyévai Zoltán az mfor.hu oldalon. Nem készült még el Várhelyi Olivér, a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztos teljes csapatának névsora sem. A Bruxinfó főszerkesztője úgy tudja, hogy Várhelyi Olivér 17 fős csapatában még nagyjából 5 poszt vár betöltésre, köztük a kabinetfőnök helyettesét és egy rangidős szakértőt is ki kell még választani. A lista még nem megerősített.

A felsorolás tanúsága szerint a korábbi EU-nagykövet a brüsszeli magyar állandó képviseletről magával hozta legközelebbi munkatársát, Kristóffy Lászlót, aki ezentúl a kabinetet vezeti majd, és ebben a minőségében a Bizottság legfontosabb döntéselőkészítő grémiumának a teljes jogú tagja lesz. Horváth Szabolcs pedig a Navracsics-kabinet egyetlen "túlélője".

Kristóffy László – kabinetfőnök

? - helyettes kabinetfőnök

Horváth Szabolcs - cabinet expert - magyar

Maja Kocijancic – member of cabinet - szlovén

Alessio Nardi – member of cabinet - olasz

Katri Teedumae – member of cabinet - észt

? - member of cabinet

Andrejkó László – policy assistant – magyar

Miriam Cunill-Rafael – policy assistant – Tusk kabinet (külpolitikai tanácsadó személyi titkárnője + Mogherini és Ashton személyi titkár) – spanyol

Voller-Szenci Ildikó – policy assistant Antall József Tudásközpont Bxl igazgató – magyar

Denise Monas – titkárnő – former Vella kabinet - olasz

Fadgyas Éva – titkárnő

Alenka Hrastar – titkárnő - szlovén

? - titkárnő/titkár

? - titkárnő/titkár

Hanna Maria Karska – document management officer (DMO) – lengyel

? - még egy kolléga

A Bizottság többnemzetiségű összetételét tükrözendő, egy bizonyos létszám fölött nem választhat több tagot a biztos a kabinetjébe a származás szerinti országából.

Gyévai Zoltán felhívta a figyelmet, hogy most 100 százalékkal több magyar dolgozik majd a biztosi kabinetekben, mint a Jucker-bizottság idején. Ám még így is alacsony a létszám, ugyanis Várhelyi csapatán kívül csak két másik kabinetben kapott helyet egy-egy magyar (és az uniós intézmények felső- és középvezetői pozícióiban is alulreprezentáltak a magyarok).

Navracsics Tibor kabinetjének volt vezetője, Király Adrienn a kutatási-innovációs, oktatási, kulturális és ifjúságpolitikai biztos, a bolgár nemzetiségű Mariya Gabriel magánhivatalának az élén áll majd a következő öt évben. Ő az első magyar, aki egy nem magyar biztos kabinetjét vezeti.

Rajta és egy-egy titkáron és titkárnőn kívül Nyitrai Kitti, energiaszakértő lesz még kabinettag, Kadri Simson, energiapolitikáért felelős észt biztos csapatában. A Bruxinfo főszerkesztője rámutatott: valószínűleg nem véletlen, hogy a Várhelyi-kabinetbe egy észt tisztviselő is bekerült: a tagállamok gyakran boltolnak egymással cserebere alapon.

