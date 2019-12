Elfogták a késelőt, aki betört egy hanuka-ünnepségre

A sebesültek mindannyian kórházba kerültek, kettejük állapota válságos - tudatta az Ortodox Zsidók Közügyi Tanácsa. Később az AP hírügynökség azt írta, hogy nem tudni, milyen állapotban vannak a sebesültek.

A támadás Monsey-ben, New York városától ötven kilométerre északra történt. Egy rendőrkapitány egy-két órával később közölte, hogy a rendőrség talált egy gyanús járművet, és köröznek egy embert, akit a támadás elkövetésével gyanúsít. Legfrissebb hírek szerint a támadót már elfogták, és jelenleg rendőrségi fogdában van.

A CNN hírtelevízió egy névtelenül nyilatkozó rendőrségi szóvivőre hivatkozva közölte, hogy a gyanúsított - név szerint Thomas Grafton - csupa vér volt, amikor rendőrkézre került. A New York-i George Washington hídon haladt gépkocsijával, amikor a rendőrök a rendszámtábla alapján azonosították a járművét. A rendőrség helyi idő szerint éjfél után fogta el, incidens nélkül.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy bármit tudnának a támadás okáról.

Andrew Cuomo New York-i kormányzó és Leticia James, az állam főügyésze közleményben ítélte el a támadást.

Cuomo később kijelentette, hogy a hanuka ünnepén elkövetett támadást "belföldi terrorizmusnak" kell tekinteni, és el is várja a hatóságoktól, hogy így kezeljék az esetet. "Nevezzük a nevén ezt: ezek az emberek belföldi terroristák" - szögezte le a kormányzó egy haszidi zsidó közösségnél tett látogatásakor a New Yorktól 40 kilométerre északra fekvő Rockland megyében. Cuomo szerint semmi kétség afelől, hogy a bűncselekmény gyűlöletből történt.

"Ez egy intoleráns időszak az országunkban. (...) Haragot látunk, látjuk, amint robban a gyűlölet" - mondta Cuomo, aki szerint a gyűlölet az ország rákfenéje.

Az Ortodox Zsidók Közügyi Tanácsa a Twitteren közölte, hogy az eset egy haszidi zsidó rabbi házában történt, aki legalább száz vendégével hanukát ünnepelt éppen, a nyolcnapos ünnep hetedik estéjét. Több más forrás zsinagógaként azonosította az épületet, igaz, a rabbi háza egy zsinagóga mellett van.

Monsey a Hudson-folyó völgyében fekszik, és a völgyben több olyan város is van, amelybe az utóbbi években sok haszidi zsidó költözött - jegyezte meg az AP.

New York város rendőrsége az eset hatására bejelentette, hogy intenzívebbé teszik a járőrözést a zsidók lakta kerületekben.

New York város tágabb térségében (New York és New Jersey államokban) az utóbbi időben több erőszakos antiszemita támadás történt.