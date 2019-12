Visszazuhant egy kazah utasszállító repülő

A Bek Air kazah légitársaság gépe Almati repülőteréről próbált felszállni - a fővárosba, Nurszultanba tartott -, ám veszített magasságából, majd visszaérve a földre áttört egy betonkerítést, és nekiment egy kisebb épületnek - közölte a kazah légügyi hatóság.

A #Kazakhstan plane with 100 people aboard crashed shortly after takeoff, killing at least 14 people while at least 35 others survived with injuries, officials in Almaty said.#PlaneCrash pic.twitter.com/kZBa3sjMtE