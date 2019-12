Búvárok keresik az eltűnt turistákat a Fehér-sziget körül

A búvárok rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak. John Tims rendőrfőnök-helyettes szerint a vulkánkitörés miatt rosszak a látási viszonyok a vízben. Elmondta, hogy a búvárok védőöltözetben merültek víz alá, s minden alkalommal, amikor feljönnek, friss vízzel kell lemosni őket. A helyi sajtó a búvárokra hivatkozva beszámolt arról is, hogy a sziget körül sok elpusztult halat találtak.

New Zealand divers searched the contaminated waters near White Island for two remaining bodies as the death toll from a volcano eruption rose to 15 https://t.co/vcMO2SBrVP pic.twitter.com/7zVjwZEzjI