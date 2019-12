Újabb fenyegetéshullám söpört végig Oroszországon

Moszkvában, ahol múlt héten mintegy 600 robbantással megfenyegetett épületből több mint 110 ezer embert kellett kimenekíteni, hétfőn legkevesebb három bíróság kapott pokolgépre figyelmeztető üzenetet. Szentpéterváron egyéb objektumok mellett hétfőn legkevesebb hat bíróságot, 13 kórházat, valamint hajókat ürítettek ki.

A szentpétervári bíróságok sajtószolgálata múlt héten azt közölte, hogy az e-mailek szerzője kilátásba helyezte: mindaddig fog hasonló üzeneteket küldözgetni, amíg Konsztantyin Malofejev üzletember, a moszkvai központú Cárgrád televízió alapítja nem fizeti vissza "a WEX tőzsdéről ellopott 120 bitcoint". (Egy bitcoin jelenleg mintegy 7 480 dollárt ér) . Pénteken Moszkvában 19, Szentpéterváron pedig 10 bíróságot fenyegettek meg.

Hétfőn egyébként az orosz Távol-Keleten - a Habarovszki területen, a Tengermelléken, Amur megyében és a Zsidó Autonóm Körzetben - több iskola is bombafenyegetést kapott. Ez az ellenőrzés során alaptalannak bizonyult. A bombafenyegetések újabb hulláma november 28-án kezdődött el Oroszországban, ahol 2017-ben több millió embert kellett kimenekíteni nyilvános helyekről hasonló, robbantásos merényletre figyelmeztető üzenetek miatt. A riasztások akkor is hamisnak bizonyultak. Fenyegetések idén januárban is érkeztek forgalmas intézményekbe.

Amíg 2017-ben a figyelmeztetések rendre telefonon, előre felvett hangüzenetben érkeztek, addig idén a bűnözők az e-mailt részesítették előnyben.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov