Kétszáz métert zuhant egy autóbusz

Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.

Csodaszámba megy, hogy akadtak, akik meg sem sérültek, mivel a jármű az út szintjénél kétszáz méterrel lejjebb állapodott meg.

Az előzetes vizsgálat szerint a sofőr elvesztette uralmát a busz felett, mert túl gyorsan hajtott az esőtől vizes és csúszós úton, ráadásul köd is nehezítette a dolgát.

A passenger bus plunged into a ravine in central #Peru's Huanuco department, killing 10 and injuring another 20, local media said on Sunday. pic.twitter.com/HaxtNfEoBL