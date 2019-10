Borzalmas halált haltak egy vasúti kocsi utasai

A pakisztáni vasúti miniszter a helyi Geo televíziós csatornának azt mondta, a halottak száma már elérte a 46-ot, sokan közülük úgy vesztették életüket, hogy a tűz elől menekülve kiugrottak a mozgó vonatból. Helyi hatósági források szerint több mint 31 ember megsebesült.

Pandzsáb állam hatóságai szerint a főzőlapot az utasok vitték magukkal a vagonba azért, hogy reggelit készítsenek maguknak.

#UPDATE Death toll rises to 65, in incident where fire broke out in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan, earlier today: Geo News #Pakistan pic.twitter.com/CeMEexjUj6