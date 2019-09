Ausztria: nehéz koalíciós tárgyalások várnak a győztesekre

Mint arról az Infostart is beszámolt, fölényes győzelmet aratott a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokon az Osztrák Néppárt: az előzetes eredmények szerint a voksok 38,4 százalékát szerezték, így ők kezdhetnek koalíciós tárgyalásokat a lehetséges partnerekkel.

Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint ha nem számolunk a kisebbségi kormány lehetőségével, akkor is

legalább három forgatókönyv

van a kormányalakításra.

A szakértő szerint a programokat tekintve a legnagyobb átfedés az Osztrák Néppárt és korábbi koalíciós partnere, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) között van, mivel azonban az FPÖ mintegy tíz százalékot veszített támogatottságából, a párt vezetői már a választás estéjén úgy nyilatkoztak, hogy

ezek után a párt nem alkalmas arra, hogy a koalíción belül a saját programját, a saját profilját érvényesíteni tudja.

Kiss J. László úgy látja tehát, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az Osztrák Szabadságpárt ellenzékbe vonulna.

Bukás májusban Az ÖVP és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) kormánykoalíciójának véget vető botrány májusban annak nyomán robbant ki, hogy két német lap nyilvánosságra hozott egy, az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, az Osztrák Szabadságpárt azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét súlyosan kompromittáló videofelvételt. Strache az Ibizán készült rejtett kamerás felvételen magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, akinek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. Strache lemondásra kényszerült.

A győztes konzervatív Osztrák Néppárt és az Osztrák Szociáldemokrata Párt koalíciója sem elfogadható opció a szakértő szerint, hiszen a második helyen végző SPÖ történelmi mélypontot jelentő 21,5 százalékot kapott. Kiss J. László arra is felhívta a figyelmet, hogy

1990 óta látni a nagykoalíciós együttműködés erózióját,

nem beszélve arról, hogy elég sok különbség van a programok között - tette hozzá a a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.

A Zöldek Pártja, amely az előző ciklusban kimaradt a parlamentből, most a második nagy nyertese a választásoknak, 12,4 százalékot kapott, több mint tíz százalékkal többet, mint legutóbb, vagyis ismét bent esznek a törvényhozásban. Kiss J. László ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Zöldek és a Néppárt között a szociálpolitikában, a migrációs politikában és a környezetvédelemben is jelentős eltérés van a programokban. A Zöldek elnöke, Werner Kogler is arról beszélt, hogy csak abban az esetben lenne hajlandó koalíciós együttműködésre az Osztrák Néppárttal, ha Sebastian Kurz volt kancellár "radikális változtatásokat" eszközöl politikájában. Kogler emlékeztetett arra, hogy a Néppárt nemrég még a tőle jobbra álló Osztrák Szabadságpárttal kormányzott együtt. Itt tehát hosszú koalíciós tárgyalásokra van kilátás.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy több mint egymillióan levélben szavaztak, tehát a számok még változhatnak, bár Kiss J. László szerint a nagy trendek valószínűleg maradnak.

Kiss J. László szerint egyébként a Néppárt és a Szabadságpárt sikerének kulcsa, hogy tartalmi kérdésekben nagyon jól együttműködtek. Példaként említette a szakértő az adócsökkentést, azt, hogy a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok gyermekenként 1500 euró adókedvezmény kapnak, a nyugdíjaknak rendezését, az 1500 eurós minimálnyugdíjat, valamint a migrációs kérdésekben bevezetett illetve tervezett szigorításokat.

Kormányalakítási menetrend Alexander Van der Bellen osztrák államfő vasárnap este bejelentette, hogy a jövő héten tárgyalásokat kezd az előrehozott választások nyomán a parlamentbe bejutó pártokkal és ezt követően a legtöbb szavazatot szerző párt listavezetőjét bízza meg a kormányalakítási tárgyalásokkal.



A korábbi zöldpárti politikus gratulált Sebastian Kurznak, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökének pártja választási győzelméhez a vasárnapi előrehozott választásokon.



Alexander Van der Bellen nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy a májusi Ibiza-botrány vezetett az előrehozott választásokhoz. "Az elkövetkező napokban és hetekben törekedni fogok arra, hogy a bizalom helyreálljon" - fogalmazott az államfő, aki a politikusokat arra szólította fel, hogy "Ausztria javát helyezzék a párttaktika elé".

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna