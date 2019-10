Mindenkivel leül tárgyalni az Osztrák Néppárt

"Senkit sem zárunk ki". Mindenkit párbeszédre hívunk" - mondta Karl Nehammer, az ÖVP főtitkára, a párt politikai akadémiáján rendezett keddi elnökségi gyűlését követően.

Kiemelte, hogy

a megbeszéléseket a pártok parlamenti erejének nagysága sorrendjében fogják tartani.

Nehammer ugyanakkor nem utalt arra, hogy az ÖVP mely pártokat részesítené előnyben egy koalíciós megállapodás szempontjából. Úgy fogalmazott, hogy az elnökség nyíltan megvitatta a különböző lehetőségeket. Hozzátette, hogy az egyeztetések folytatásának szándékán az sem változtat, hogy a korábbi koalíciós partner Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ellenzéki irányba mozdult el.

Nehammernem kívánta kommentálni azt a keddi értesülést, miszerint befejezi politikai karrierjét Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár, akinek videóbotránya miatt felbomlott az előző kormánykoalíció.

"Ez az FPÖ dolga, mi tudomásul vesszük" - mondta.

Nem kívánt pontos időkeretet említeni azzal kapcsolatban sem, hogy meddig húzódhat el a kormányalakítás.

Emellett ismét örömét fejezte ki az ÖVP "történelmi eredménye" miatt, s különösen azt hangsúlyozta, hogy azok, akik Sebastian Kurzot bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták a parlamentben, most elvesztették a voksolást. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az FPÖ és a Zöldek pártjából korábban kivált JETZT (MOST) "leszavazták Kurzot, s most a választópolgárok megbüntették őket" - fűzte hozzá.

Az ÖVP választáson elért eredménye "világos megbízatás Kurznak, hogy átvegye a kormányzati felelősséget" - jelentette ki Nehammer. Hozzátette: most Alexander Van der Bellen államfőn van a sor, hogy kormányalakítási megbízást adjon Kurz-nak.

Az ÖVP a voksok 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott választáson az előzetes végeredmények szerint.

A második helyen végző SPÖ történelmi mélypontot jelentő 21,5 százalékot kapott. A harmadik az FPÖ lett 17,3 százalékkal.

Az ÖVP lehetséges koalíciós partnere lehet a választások másik nagy nyertese, a Zöldek, amely a legutóbbi, 2017-es választásokon kiesett a parlamentből, most viszont 12,4 százalékot kapott.

Ötödikként a NEOS (Új Ausztria és Liberális Fórum) került be a parlamentbe 7,4 százalékkal.

A JETZT nem jutott be a parlamentbe.

Nyitókép: MTI/AP/Ronald Zak