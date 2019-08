Matteo Salvini két százalékra lehet nagy céljától

Kedd óta "hivatalosan is" kormányválság van Olaszországban, miután Giuseppe Conte olasz miniszterelnök bejelentette, nincs többé koalíció, ő maga pedig lemondott.

Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország-szakértő az InfoRádióban úgy vélekedett: már nagyon sok fordulat volt a kormányválsággal kapcsolatban az elmúlt hetekben is, és most is még csak annyit lehet látni, hogy a kormányfő lemondott és tárgyalások kezdődnek a parlamenti frakcióvezetők és az államfő részvételével. Sergio Mattarella ez alapján fogja eldönteni, hogy mit tegyen,

"van-e egy lehetséges többség a parlamentben, vagy új választásokat kell kiírni".

Új többség épp az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt részvételével alakulhat ki, ám, mint Molnár Anna rámutatott, továbbra is hol az egyik, hol a másik párt jelzi, hogy mégsem hajlandó az együttműködésre.

"A mostani felmérések szerint egyértelmű, hogy

Matteo Salvini és a Liga nyerne egy előre hozott választást, de ezek az eredmények is folyamatosan változhatnak. Most 37-40 százalék körül áll a Liga, 42 százalék körüli eredményre van szükség

a jelenlegi választási törvény alapján a többséghez. Valószínűsíthetően szüksége lenne koalíciós partnerre, ez is lehet továbbra is az Öt Csillag Mozgalom, de ennek most kicsi az esélye" - részletezte Molnár Anna. A Ligának még ott lehet a régi Forza Italia vagy az Olasz Testvérek mint partner, vagy kizárólag az utóbbi, a szélsőjobboldali pártot választja partnernek, ami adott esetben elég is lehet Matteo Salvininek.

Egy előre hozott választás után, ha a Liga győzne, Molnár Anna szerint az elmúlt egy évben kezdődött folyamat folytatódna, nagyobb változás gazdaságpolitikában lenne, októberben kell ugyanis benyújtaniuk a költségvetési törvényjavaslatot az Európai Bizottságnak. A Liga bevezethetné a régóta ígért egykulcsos adót, és ez akár áfaemeléssel is járhatna. Ha a másik oldal nyerne, akkor szintén nehéz együttműködésre kellene számítani, a baloldali Demokrata Párt és Öt Csillag Mozgalom között sok a nézeteltérés; ez az elmúlt évek politikáját hozná vissza. Egy ilyen formációra azonban most kevésbé kell számítani, a két párt társadalmi támogatottsága most gyenge.

