Drasztikus döntés Kasmírról, kijárási tilalom is van

Az indiai kormány bejelentette hétfőn, hogy visszavonja Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részének különleges alkotmányos státusát. Amit Sah indiai belügyminiszter a tévé által is közvetített parlamenti beszédében jelentette be, hogy visszavonják az indiai szövetségi alkotmány 370. cikkét, amely különleges státussal ruházza fel Dzsammu és Kasmírt. A szövetségi államot "újjászervezik" - fogalmazott a tárcavezető.

Az alkotmány szóban forgó cikke értelmében az egyetlen, muzulmán többségű indiai szövetségi tagállamnak saját alkotmánya és nemzeti zászlaja van, hozhat törvényeket, és nagy fokú önállóságot élvez, kivéve a külügyek intézését, a védelmi politikát és a tájékoztatást. A tartományban mintegy 12 millió ember él.

Különleges státus

A vitatott hovatartozású himalájai Kasmíron három ország, India, Pakisztán és - kisebb részben - Kína osztozik. India és Pakisztán 1947-es függetlenné válásuk óta több háborút is vívott Kasmírért. Újdelhi többször is azzal vádolta Iszlámábádot, hogy támogatja a Kasmír indiai, zömében muszlimok lakta részén - hivatalos nevén Dzsammu és Kasmír államban - tevékenykedő fegyveres szakadár csoportokat, amelyek több merényletet is elkövettek a térségben. Iszlámábád visszautasítja az erről szóló vádakat.