Nem csinálta végig a drogelvonót a horvát BMW-s

A Jutarnji úgy tudja, hogy nem csinálta végig a rehabilitációs kúrát, idő előtt elhagyta az intézetet az a férfi, aki a múlt héten 150-nel belerohant a varazsdi fizetőkapunál várakozó magyar család autójába.

A lap a család ismerősére hivatkozva ír arról, mennyire megviselték a történtek a családot, amely tud a férfi drogproblémájáról, segíteni is igyekezett neki - azt gondolták, hogy a rehabilitáció a Rab-szigeten jót tesz majd. A 35 éves férfi azonban a kezelés vége előtt távozott az intézetből.

Senki se tudja, hogyan férhetett hozzá a BMW-hez, amit ráadásul tavaly novemberben kellett szervizelni egy másik baleset miatt

- mondta a horvát lapnak a család egyik ismerőse.

Mint arról az Infostart beszámolt, háromféle drogot is kimutatott a laboratóriumi elemzés a férfi szervezetében: amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a sofőr vérében. A Jutarnji List azt is tudni véli, hogy a balesetet követően a férfi egyetlen telefonhívást indított: az apját hívta fel, akivel sokkos állapotban közölte, hogy embereket ölt meg.

Háromnegyed órát vett igénybe, míg a tűzoltók kiszabadították a roncsból a 38 éves magyar férfit és a 38 éves nőt, valamint nyolcéves fiukat. Válságos állapotban szállították őket kórházba, mára a hírek szerint túl vannak az életveszélyen. A rendőrség továbbra is várja a telefonszolgáltató jelentését, hogy kiderüljön, a sofőr használta-e telefonját közvetlenül a baleset előtt.

