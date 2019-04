Kétméteres csőbombát találtak a Srí Lanka-i főváros repülőterénél

Csaknem kétméteres csőbombát találtak a a colombói nemzetközi repülőtér közelében alig néhány órával a több mint 200 halálos áldozatot követelő robbantássorozat után.

A Srí Lanka-i Sunday Times beszámolója szerint a házilagos pokolgépet egy járőr fedezte föl, és a tűzszerészek hatástalanították.

A művelet idejére a repülőteret lezárták.

A merényletsorozat után Ranil Vikremeszinghe miniszterelnök összehívta az ország biztonsági tanácsát, és az ülés végeztével a kormány országos kijárási tilalmat rendelt el helyi idő szerint este 18 (közép-európai idő szerint 14.30) órától 12 órányi időtartamra, valamint felfüggesztette a közösségi média működését.

Nyolc robbanás, több mint kétszáz halott

A hat robbantás szinte egy időben történt, egy hetedik, illetve nyolcadik órákkal később.

A védelmi minisztérium megállapította, hogy terrorista támadás történt, és a miniszter közölte, hogy a hatóságok már tudják, kik követték el a robbantásokat. A tetteseket kézre fogják keríteni - tette hozzá.

Hét gyanúsítottat már el is fogtak.

Police detain seven suspects in relation to bombings#SriLankaBlasts pic.twitter.com/0ks1BIFxNA — Ruptly (@Ruptly) 2019. április 21.

Hat támadást a fővárosban, Colombóban követtek el: négy luxusszállodában, a jelentős, Szent Antalról elnevezett katolikus templomban, és egy eddig meg nem határozott épületben.

A két vidéki robbantást a fővárostól 30 kilométerrel északra lévő Negombo város katolikus Szent Sebestyén-templomában, illetve a 250 kilométerrel keletre lévő Batticsaola város evangéliumi keresztény templomában hajtották végre.

A templomokban általában sok hívő volt a húsvétvasárnapi mise miatt.

24 killed

200 injured

in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8 — Faizan فیضان फैजान (@faizan_ul_haq) 2019. április 21.

Az egyik colombói szálloda, ahol robbanás történt, a miniszterelnöki hivatalhoz közel lévő Cinnamon Grand Hotel - közölte a szálló egyik tisztségviselője. A pokolgépet az étteremben helyezték el. A másik három fővárosi szálloda a Shangri-La Colombo, a Kingsbury és egy vendégház Dehivela peremkerületben.

A nyolcadik robbantás a főváros egyik északi peremkerületében, Orugodavatta (más forrás szerint Dematagoda) helységben történt, egy meg nem nevezett épületben, és három rendőr lett az áldozata. Ezt és két korábbi robbantást is öngyilkos merénylő követte el a rendőrség közlése szerint.

Egyetlen szervezet nem jelentkezett a merényletsorozat elkövetőjeként.

Sok a külföldi áldozat, de magyar érintettről nem tudni

A holland és a portugál külügyminisztérium megerősítette, hogy egy-egy állampolgáruk is a halálos áldozatok között van.

A Srí Lanka-i külügyminisztérium értesülései szerint három brit, illetve két brit-amerikai kettős állampolgárságú ember vesztette életét a merényletekben. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy a halottak közt vannak amerikai állampolgárok.

A People's Daily című angol nyelvű kínai napilap szerint meghalt két kínai állampolgár is.

Az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint két török állampolgár is az áldozatok között van, akik mérnökként dolgoztak az országban.

Az indiai hatóságok jelentése szerint három indiai állampolgár is a halottak közt van.

A dán külügyminisztérium három dán halálos áldozatról adott ki közleményt.

A dpa hírügynökség egy Srí Lanka-i országos turistairoda értesüléseire hivatkozva azt jelentette, hogy a halottak közt belga, japán és bangladesi állampolgár is van.

Magyar érintettről a budapesti külügyminisztérium nem tud.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a merényletben esetleg érintett magyar állampolgárok számára

vészhelyzeti telefonvonalat létesítettek, amelynek száma a konzuli szolgálat honlapján megtalálható.

A magyar hatóságok hét, Srí Lankán tartózkodó regisztrált magyar állampolgárról tudnak, nekik nem esett bajuk.

Részvétnyilvánítások

Külföldi vezetők is sorra részvétüket nyilvánították, elítélték a merényleteket és segítséget ajánlottak Srí Lankának. Mások mellett Ferenc pápa, Donald Trump amerikai elnök, Vlagyimir Putyin orosz államfő, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, António Guterres ENSZ- főtitkár, és az Európai Unió számos tagországának vezetői is elítélték a merényleteket. Reuven Rivlin izraeli államfő és az iszlám világ számos vezető képviselője is élesen elítélte a robbantásokat.

Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök Srí Lanka-i hivatali partnereiknek küldött táviratában részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, kiemelve, hogy Magyarország polgárai "a gyász e nehéz óráiban" kiállnak Srí Lanka népe mellett. Egyúttal megerősítették, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett a terrorizmus és a vallási szélsőségesség elleni globális küzdelem mellett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.

A KDNP közleményében úgy vélekedett, hogy a Srí Lanka-i merényletek az egész világ keresztényei ellen is irányultak.

A 21 millió lakosú Srí Lanka 70 százaléka buddhista vallású, 12 százalék hindu, 10 százalék muszlim, és 7 százalék, vagyis mintegy 1,2 millió lakos katolikus. Bizonyos katolikusokat többen rossz szemmel néznek, mert támogatják, hogy a nemzetközi közösség vizsgálja ki: a Srí Lanka-i hadsereg tagjai milyen háborús bűnöket követtek el a tamil kisebbség ellen az 1972 és 2009 közötti polgárháborúban. Az ENSZ szerint a polgárháborúnak 80-100 ezer áldozata volt.

Nyitókép: M.A.Pushpa Kumara