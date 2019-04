Hatalmas földrengés Tajvanon

Erős, 6,1-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön a Tajvan szigetén lévő Hualien városát. Egyelőre nem érkeztek jelentések sérültekről vagy komoly károkról. A rengéseket Tajpejben is érezni lehetett, épületek remegtek meg, és egy időre a metrót is le kellett állítani.

A tajvani vezetés közlése szerint Tajpejben mintegy 100 embert kellett kimenekíteni egy épületből, Hualienben pedig lezúduló kövek találtak el két embert. Caj Jing-ven tajvani elnök közölte, hogy a sziget északi részén egyelőre szünetel a gyorsvasút közlekedése.

BREAKING: Heavy #earthquake magnitude 6.0 has struck #Taiwan at 05:01:05 (UTC). Epicenter located in Hua-lien province. pic.twitter.com/cQURF0Uu0I