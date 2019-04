A New York-i Columbia Egyetem által évente megtartott díjkiosztó ünnepségen hétfőn több kategóriában - köztük például hír, oknyomozó riport, fotó, vagy országos riport kategóriákban - méltányolták újságírók és szerkesztőségek munkáját.

Pulitzer-díjat kapott a The Wall Street Journal kollektívája azért a riportsorozatért, amely azt tárta fel, hogyan és mennyit fizetett a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump munkatársa Trump két korábbi nőismerősének a hallgatásukért. A The New York Times munkáját szintén Donald Trump és családja pénzügyeinek firtatásáért jutalmazták. Vezércikk-kategóriában pedig a lap egyik munkatársa, Brett Staples szintén Pulitzer-díjat kapott.

A dél-floridai Sun Sentinel című lap a közszolgálati kategória díját nyerte el a tavaly télen a parklandi iskolában elkövetett tömegmészárlásról szóló riportjaiért. Az iskola egyébként éppen a lap szerkesztőségétől pár kilométernyire fekszik.

A The New York Timeshoz hasonlóan két díjat kapott a Reuters hírügynökség és hármat a The Washington Post. A The Los Angeles Times című lapot azért az oknyomozó riportjáért tüntették ki, amely egy több száz páciensét megerőszakoló helyi nőgyógyászról szólt. A The Pittsburgh Post-Gazette című lap a város zsinagógájában elkövetett halálos lövöldözésről szóló anyagaiért a hírkategóriában kapott díjat, a The Advocate of Baton Rouge című louisianai újság pedig helyi ügyeket feldolgozó több riportjával érdemelte ki a kitüntetést.

Különleges díj Aretha Franklinnek

Posztumusz tiszteletbeli Pulitzer-különdíjjal tüntették ki Aretha Franklin énekesnőt. A díj történetében ez az első alkalom, hogy egy nőt jutalmaznak a halála után.

A Pulitzer-díjakat odaítélő testület indoklásában Franklinnak az amerikai zenéhez és kultúrához több mint öt évtizeden át tartó rendkívüli hozzájárulását méltatta. A soul királynője 76 esztendősen 2018. augusztus 16-án hunyt el hasnyálmirigyrák következtében.

Franklin volt az első nő, akit beiktattak a Rock and Roll hírességek Csarnokába 1987-ben.

A Pulitzer-testület legutóbb 2010-ben adott posztumusz tiszteletbeli Pulitzer-különdíjat Hank William countryzenésznek, aki 1953-ban hunyt el.

A művészeti világból Duke Ellington, Bob Dylan, John Coltrage, Thelonious Monk, George Gershwin, Ray Bradbury, William Schuman, Milton Babbitt, Scott Joplin, Roger Sessions, Richard Rogers és Oscar Hammerstein II. kapott még ilyen elismerést.

A díj 1930-as alapítása óta mindössze 41 különdíjat ítéltek oda. A díjazottak között elismert személyiségeken kívül szervezetek és csoportok is voltak. Idén Aretha Franklin mellett a Capital Gazette napilap kapta meg a Pulitzer-díj Special Citation elnevezésű elismerését.

