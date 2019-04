Globális mentőakció kezdődött a Notre Dame-ért

Emmanuel Macron francia elnök a leégett Notre Dame-nál tett látogatásakor közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is. Azonnal adománygyűjtő akciók indultak világszerte, csaknem száz honlapon lehet már pénzt utalni a katedrális újjáépítésére, amelyet a francia államfő megígért éjszakai beszédében.

A helyreállítás költségeit egyelőre megbecsülni sem lehet, de az adakozás már folyik.

A legnagyobb összeget eddig a francia milliárdos, Bernard Arnault, a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton tulajdonosa ajánlotta: 200 millió eurót.

Egy másik francia üzletember, a szintén a luxusiparban tevékenykedő François-Henri Pinault és családja 100 millió eurót ajánlott fel az újjáépítésre

Már Magyarországról is megérkezett az első felajánlás: a szegedi önkormányzat tízezer eurót (mintegy hárommillió forintot) ajánl föl az Európa egyik szimbólumának számító, a tűz által súlyosan megrongált párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítésére. Száznegyven éve Párizs segítséget nyújtott a nagy árvíz után Szeged újjáépítéséhez, most az európai szolidaritás jegyében Szeged segít Párizsnak. A város a felajánlott támogatás mellett adománygyűjtést is indít.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat