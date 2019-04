Nyolccentis jégcseppekkel csapott lesz ítéletidő az Egyesült Államokban

A szélsőséges időjárás Texasban okozza a gondot: Houston és a tőle 400 kilométerre lévő Dallas-Fort Worth nemzetközi repülőtereit bénította meg. Több tornádó söpört és söpör végig az államon kidőlt fákat, megrongálódott, vagy teljesen összedőlt házakat hagyva maguk után.

SCARY VIDEO!

An eerie sight as this family drove away from a #tornado near the town of Hearne, Texas!



Powerful thunderstorms produced damaging tornadoes in #Texas on Saturday. #TXwx pic.twitter.com/UYUAJokAGb