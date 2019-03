Megindultak az izraeli ellencsapások

Az ország déli részén leállították a vasúti közlekedést Askelóntól délre, kinyitották a közösségi óvóhelyeket, és figyelmeztették a lakosságot, hogy heves bombázások zaját fogják hallani.

A palesztinok az övezetből szintén egy légicsapásról számoltak be, amelyet az övezet északi részén, az Ezzedin al-Kasszám Brigádok egyik állása ellen hajtottak végre. A gázai kórházakban teljes készültséget rendeltek el az izraeli ellentámadás meginduláskor.

Időközben Benjamin Netanjahu épp amerikai körúton volt, részt vett egy biztonsági konferencián is. A látogatását megszakította, még találkozott Donald Trumppal, majd hazautazott. Az amerikai elnök és Mike Pence alelnök is támogatásáról biztosította Izraelt és miniszterelnökét.

.@POTUS promised that Israel will have the resources and tools to defend itself, by itself. Today, in the wake of the rocket attack near Tel Aviv, I'm proud to report that American support for the security of the state of Israel has never been stronger. #AIPAC2019 pic.twitter.com/PL9g5kVuZo