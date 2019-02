Förtelmes bűncselekményről beszélt a pápa

Ferenc pápa elítélte a gyerekek háborús konfliktusokban való bevetését. "Több ezer gyereket fosztanak meg gyerekkoruktól, mert háborúban harcra kényszerítik őket. Vessünk véget ennek a förtelmes bűncselekménynek!" - írta Twitter-üzenetében a katolikus egyházfő.

Thousands of #children, forced to fight in armed conflicts, are robbed of their childhood. Let us stop this abominable crime. #ChildrenNotSoldiers . #PopeFrancis pic.twitter.com/z3jsCUNCss