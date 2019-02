Navracsics Tibor: az angol képzés kihúzta a szőnyeget a román érvelés alól

Történelmi pillanat következhet Marosvásárhelyen,, ami megkönnyítheti a magyar nyelvű képzés elindítását a város egyetemén Navracsics Tibor uniós oktatási biztos szerint. Az InfoRádió kérdésére azt nyilatkozta:

a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem angol karának felállítása kihúzza a szőnyeget az egyetem vezetésének korábbi érvelése alól, miszerint az intézményben csak román nyelvű kar létezhet.

Az egyetem magyar tagozatának oktatói és a rektor közötti megbeszélések, valamint a magyar kar létrehozására tett legújabb kísérletek azonban közben kudarcba fulladtak. Ráadásul az oktatásügy tagállami hatáskörbe tartozik, az Európai Bizottság így vajmi keveset tehet a tárgyalások előmozdítása érdekében Navracsics Tibor szerint.

"Kötelezettségszegési ejárást akkor indíttathatnék, ha közösségi joggal ütközne valamely tagállam jogalkotása vagy magatartása. Jelen esetben mivel

az oktatás kizárólagos nemzeti hatáskör,

az Európai Unió szervei nem tudnak közbelépni."

Az InfoRádió kérdésére az oktatásügyi európai uniós biztos elmondta: volt, hogy

a román oktatási miniszter írásban nem is válaszolt az ő megkeresésére, személyes találkozásuk alkalmával azonban biztosította a marosvásárhelyi kérdés előmozdítása melletti elkötelezettségéről.

Ez két éve történt, de azóta sem történt érdemi előrelépés.

Kárpátaljáról

Navracsics Tibor a kárpátaljai magyarság oktatásügyi helyzetével kapcsolatban azt mondta: kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal, ám az anyanyelvi nevelést megnehezítő oktatási törvény megváltoztatása, a biztos szerint márciusnál korábban nehezen elképzelhető.

"Elnökválasztási kampány van Ukrajnában márciusig. Nem hiszem, hogy a kérdés megoldódna.

Március után talán. A választások arra is mindig lehetőséget adnak, hogy egy ország új fejezetet nyisson a külkapcsolataiban is. Ukrajnának nagyon erős európai aspirációi vannak és én abban bízom, hogy ennek az európai törekvésnek a jegyében felülvizsgálják ezeket a jogszabályokat is."

Navracsics Tibor hozzátette: próbálja a közvetítő szerepét játszani az Európai Unió és benne Magyarország, valamint Ukrajna között a kisebbségeket érintő vitás kérdések kapcsán.

Navracsics Tibor 2018. december 10-én az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt. Akkor egyebek között a CEU-ról és a Sargentini-jelentésről is kérdeztük. A teljes beszélgetést megnézheti itt.

