Brexit - esélylatolgatások a szavazás előtt

Londoni elemzői vélemények szerint a megállapodás leszavazása esetén immár 50 százalékra tehető a tárgyalási folyamat meghosszabbításának esélye.

Arlene Foster, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője keddi Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy történelmi nap a keddi, csak rossz okokból. Foster szerint a párt által leginkább elvetett elem, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését szolgáló tartalékmegoldás "mérgező hatású", így a DUP a szavazáson a kilépési megállapodás ellen voksol.

Tonight will be historic but for the wrong reasons. We will oppose the toxic backstop & vote against the WA. It’s time for a sensible deal which governs our exit from the EU & supports all parts of the UK.