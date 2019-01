Felhasította az emeletes buszt a megálló teteje - fotók

Az ottawai mentőszolgálat közlése szerint sokan súlyos sérüléseket szenvedtek, kórházi tisztviselők pedig azt mondták, kilenc kritikus állapotban lévő embert szállítottak a traumatológiára.

A szerencsétlenségről készült, a Twitteren közzétett képeken jól látható, hogy a busz emelete károsult leginkább, amikor a gépjármű nekihajtott a megálló tetőszerkezetének. A tető egy része áthaladt a busz emeletének az elején.

In a freezing day like today, this is a cold, sad news. A terrible tragedy.



I’m sooo sorry to hear about the @OCTranspoLive #bus crash in #Ottawa today. ?#ottcity #ottnews #myottawa via @ottawamatters. Photo by Katrina. pic.twitter.com/eIGPsyJZA4