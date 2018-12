Himnuszt szült a brexit-pánik - Videó

Egy reklámügynökség dalt és videót készíttetett azért, hogy tudatosítsa a britekben, mit veszítenek a brexittel, vagyis azzal, ha az ország kilép az Európai Unióból.

Az utolsó utáni percben született dal "az utolsó karácsony az EU-ban" tematika körül forog, a refrénje pedig ez:

"Egyetlen vágyunk, hogy megállíthassuk a kilépést!"

A szerzők szerint a brexittel emberi jogok sérülnek, elvész a szabad kereskedelem és a szabad mozgás is az EU és az Egyesült Királyság között.

A szöveget a reklámügynökség két igazgatója írta, akik arra akartak rávilágítani, hogy a brexit nem csak a gazdaságot, hanem a kreatív ipart is érintené. Hangsúlyozzák: London Európa kreatív fővárosa is, és a kilépésnek szerintük végzetes hatása lesz erre a területre is - írja a HVG.

A briteknek hiányzik majd a finn Mikulás, a sült kolbász, a francia croissant, a német sör, ezért a dal szerzői arra buzdítanak, hogy ha ki is lépnek, még ünnepeljenek együtt utoljára, közösen a britek az EU népei.

