Változtatna az EU menekültügyi rendszerén a CDU esélyes elnökjelöltje

A párt jelenlegi főtitkára a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy Németország elemi érdeke a belső határok szabad átjárhatóságát biztosító schengeni rendszer fenntartása, ezért az övezet egységét fenyegető menekülthullámok kezeléséhez uniós szintű és a közösség szomszédságában fekvő országokkal egyeztetett megoldásokat kell kidolgozni.

Mint mondta, a nemzeti, EU-tagállami menekültügyi intézkedések mellett közös lépések is szükségesek, így gondoskodni kell az EU külső határainak hatékony védelméről. Azonban ezt a feladatot sem kell teljes egészében egy uniós szervezetre bízni, a határvédelemhez a tagállamok is hozzájárulhatnának.

Az afrikai országokat is támogatni kell, hogy lakóik helyben boldogulhassanak, végül pedig "tisztáznunk kell, hogy miként bánjunk azokkal az emberekkel, akik nálunk keresnek segítséget" - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer.

Kifejtette, hogy mindezt egy olyan közös rendszerré kell fejleszteni, amely a rugalmas szolidaritás elvén alapul, "de nem úgy, ahogyan egyesek elképzelik", vagyis nem úgy, hogy "mindenki kimazsolázza magának azt, ami a legjobban tetszik".

"Azt szeretném, ha minden ország részt venne valamennyi feladat ellátásában, de a részvétel mértéke rugalmas lehetne" - mondta a CDU elnökjelöltje.

Arra a felvetésre, hogy ezen az alapon a befogadástól elzárkózó Magyarországnak is be kellene fogadnia menekülteket, kiemelte, hogy világszerte magas az üldözött keresztények száma, és elvárható lenne, hogy támogatásukban részt vegyen Magyarország, hiszen Orbán Viktor kormányfő "a keresztények iránti megértését helyezi a középpontba".

Annegret Kramp-Karrenbauer arról is szólt, hogy "populisták tudatosan félreértelmezték" az ENSZ tervezett globális migrációs megállapodását, a CDU pedig túl későn kapcsolódott be a nyilvános diskurzusba. A jövőben "sokkal gyorsabbnak kell lennünk", és "a félelem a populistáktól nem tarthat vissza minket" - mondta a párt elnökjelöltje. Kiemelte, hogy a migrációs megállapodás fontos Németországnak, mert nemcsak a befogadó, hanem a származási országok felelősségét is hangsúlyozza.

A legutóbbi adatok szerint Annegret Kramp-Karrenbauer a legnépszerűbb elnökjelölt, a CDU-szavazók 38 százaléka őt támogatja.

A második helyen Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető áll 29 százalékkal. Az esélyes jelöltek között tartják számon Jens Spahn egészségügyi minisztert is, akit a CDU szavazóbázisának 6 százaléka támogat - mutatta ki a ZDF országos köztelevízió pénteken ismertetett felmérése.

Az adatok csupán a CDU bázisának hangulatát jelzik, és érvényességük korlátozott, mert a párt új elnökét nem a CDU-szavazók vagy a mintegy 430 ezer fős tagság választja meg, hanem a december 7-én Hamburgban kezdődő tisztújító kongresszusra delegált 1001 küldött.

