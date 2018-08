Az Iszlám Állam vállalta a kanadai halálos lövöldözést

Legalább négy ember, köztük két rendőrtiszt életét vesztette péntek reggel egy lövöldözésben a kelet-kanadai Fredericton városban - közölte a helyi rendőrség. A feltételezett elkövetőt elfogták. A rendőrök személyazonossága ismert, de a másik két halott kilétéről egyelőre nincsenek információk, ahogyan a lövöldözés körülményeiről sem. A helyi rendőrség közölte, a gyanúsítottat súlyos sérülésekkel kórházban ápolják.

Active situation in Brookside area of Fredericton: Area in lockdown, Do not share any photos/videos that would expose Police Officer's Tactical locations pic.twitter.com/anigiuR6zy