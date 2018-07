Újabb veszélyek fenyegetik a barlangban rekedt diákokat

Tizenhárom napja estek egy barlang fogságába a thai fiatalok, ugyanis egy heves esőzés elöntötte a barlang mélyebben fekvő szakaszait, és így nem tudtak visszajutni a kijárathoz. Most ismét esőzés várható, és attól tartanak, hogy víz alá kerülhet az az üreg, ahol eddig meghúzták magukat. Sőt, az oxigén is fogytán van - épp ezt a gondot akarták orvosolni, amikor a mentés előkészítése közben meghalt egy búvár.

A világ ezernyi üzenettel igyekszik biztatni a bent rekedt fiatalokat. Üzent a - már kiesett - japán válogatott, a FIFA, Jürgen Klopp, valamint a szombaton egymással negyeddöntőt játszó Anglia és Svédország focistái is.

"Reméljük és kívánjuk, hogy épen és egészségesen jönnek ki onnan. Mindenki, az ő barátaik és családjuk, minden srác itt, az egész angol csapat velük gondol" – mondta az angol csapat védője, John Stones.

"Ebben a helyzetben csak azt tudjuk tenni, hogy imádkozunk értük" – nyilatkozta a svéd Sebastian Larsson.

A japán válogatott azt üzente: "Ne adjátok fel! Várjatok! A futballcsalád veletek van!"

SAMURAI BLUE (Japan National Team) expresses both regret and confidence after facing the world standards #football https://t.co/YVQu9fpIB1 — jfa_en (@jfa_en) 2018. július 4.

A Liverpool edzője, Jürgen Klopp is azt üzente, hogy nincsenek egyedül és hogy maradjanak erősek. "Minden másodpercben azt reméljük, hogy ismét a felszínre juttok. Sosem lesztek egyedül."

"We are hoping every second that you see the daylight again. You'll never walk alone."



Liverpool boss Jürgen Klopp has delivered a message of hope to the Thai football team trapped in a cave. https://t.co/P1xIxl9qVg via @cnnsport pic.twitter.com/c26yX327Pu — CNN International (@cnni) 2018. július 6.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is támogatásáról biztosította a fiatalokat, a thai futballszövetség elnökét és a bent rekedtek hozzátartozóit, valamint a thai népet, és azt üzente, tartsanak ki. A Gianni Infantino FIFA-elnök által aláírt levél azzal zárul, hogy "ha, ahogy azt mind reméljük, a következő napokban újra együtt lehetnek a családjukkal, és az egészségük lehetővé teszi, hogy utazzanak, a FIFA örömmel vendégül látja őket a 2018-as világbajnoki döntőn Moszkvában."

Úgy tudni, Elon Musk is felajánlotta segítségét, és a kollégái tárgyalnak a mentést szervezőkkel a különféle alternatív mentési módszerekről.

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 5.

Úszni és búvárkodni tanítják a gyerekeket

Drámai fordulatot vett a mentési folyamat, miután csütörtök este a búvárok oxigénpalackokat helyeztek el a barlangban azon az útvonalon, amelyen keresztül a bentrekedt csoportot kimenekíteni készülnek, és az egyik búvár, a thaiföldi haditengerészet elit alakulatának egykori tagja - most önkéntes segí - meghalt.

A férfi eljuttatta a palackot a kijelölt helyre, majd a visszafelé vezető úton eszméletét vesztette. Megpróbálták újraéleszteni, de a kísérletek nem jártak sikerrel.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az oxigén egyszerűen kifogyott, vagy valami gond volt a palackkal. A temetése péntek este lesz.

A tragédia megérinette a mentésben résztvevőket, de ez a munkájukkal jár. Nem adják fel, amíg ki nem hozzák a gyerekeket - mondták. A legfontosabb feladatuk most az, hogy oxigént juttassanak abba a barlangrészbe, ahol a gyerekek meghúzták magukat, ott ugyanis

már csak 15 százaléknyi oxigén maradt.

Egy 4,7 kilométer hosszú csövet vezetnek végig a barlangon, hogy a csapdába esettek oxigénhez jussanak. Azt nem tudni, hogy ez a munka mennyi időt vesz igénybe.

Időközben az esővíz mennyiségét is igyekszenek folyamatos szivattyúzással csökkenteni - eddig mintegy 120 millió liter vizet távolítottak el a barlangból, ez közel 50 olimpiai hosszúságú úszómedence vizének felel meg.

A búvárbaleset ellenére továbbra is a vízi mentési útvonalon tervezik kihozni a bent rekedteket, pedig a legmélyebben lévő, nagyon keskeny rész még képzett búvárok számára is nehezen járható. Nem elég magas például ahhoz, hogy a búvárok hátán elférjen az oxigénpalack. További nehézség, hogy a diákok és a tanárjuk is legyengült.

Most úszni és búvárkodni tanítják őket. A víz alatti részeken búvárkísérettel úszhatnak át, a fiúk, kortól függően vagy maguk viszik majd az oxigénpalackot, vagy egy búvár viszi majd helyettük. A vízben végig kötelet fektettek le, azt kell majd követniük.

Nyitókép: MTI/AP/A thaiföldi haditengerészet Facebook-oldala