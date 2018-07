Turisták tűntek el az üdülőparadicsomban

A két csónak összesen több mint 130 embert szállított a fedélzetén a turisták körében népszerű üdülősziget partjainál. A hatóságok szerint a két eset nem áll összefüggésben egymással, a balesetek különböző helyszíneken történtek.

Tirapol Tipcsaroen vezérőrnagy, a helyi rendőrség parancsnoka elmondta: az egyik csónakban többnyire kínai állampolgárok utaztak, közülük kilencven embert már kimentettek. Más beszámolók szerint mindössze 48 embert sikerült kimenteni, s 49-en tűntek el.

Still confusion about the number of foreigners that have been rescued in the boating accidents. TNAMCOT at 10pm are quoting the Phuket governor saying 89 people have been rescued, 49 still missing. #Thailand pic.twitter.com/6CJYwBSoEW