Itt a világ 25 legélhetőbb városa

Tizenkettedik alkalommal készítették el a felmérést, és először végzett az élen a bajor nagyváros, a harmadik helyről beelőzve a 2017-es győztes Tokiót. A vizsgálatot végzők a lakosok elégedettsége, a közszolgáltatások színvonala, a gazadsági és munkaerő-piaci adatok alapján sorolták be a világ kisebb és nagyobb városait.

A rangsort egyébként is uralják a német és észak-európai városok. Az első nyolc között három német város van, de bekerültek az észak-európai fővárosok is az élcsoportba. Japán és Ausztrália is három-három helyet szerzett. Tokió elvesztette első helyét, de a 2020-as nyári olimpia várhatóan ismét az élre viheti majd a japán fővárost.

A 25 legélhetőbb város:

München Tokió Bécs Zürich Koppenhága Berlin Madrid Hamburg Melbourne Helsinki Stockholm Lisszabon Sydney Hong Kong Vancouver Amszterdam Kiotó Düsseldorf Barcelona Párizs Szingapúr Fukuoka Auckland Brisbane Oslo

Nyitókép: Pixabay