Buszkatasztrófa a Himalájában

Szakadékba zuhant egy utasokkal teli autóbusz India északi részén egy hegyi útról, a balesetben legkevesebb negyvennégy ember meghalt. A Himalájához közeli Uttarakhand államban történt balesetben tizenegyen megsérültek.

A busz egy több mint 200 méter mély szakadékba zuhant, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A becsapódás erejétől a jármű kettétört.

I am very saddened to heard that Bus falls down gorge in #Uttarakhand state. My heartiest condolences to who are all affected this incident. pic.twitter.com/CRDaosRhRP