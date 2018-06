Meztelen bringások lepték el Brüsszelt

Több száz meztlen, vagy éppen csak némi alsóneműt viselő bisiklisek tekertek végig a belga fővároson szombaton.

Az olajfüggőség és a gépjárműhasználat által okozott környezetszennyezés ellen tiltakoztak ilyen sajátos módon.

A nem mindennapi látványt a Brüsszelbe látogatókat is meghökkentette.

Well this isn’t something I expected to see when visiting Brussels to present at the @efcca patient advocacy training course ??#worldnakedbikeride #brussels #seenitallnow (literally) #UnitedWeStand #EFCCAAcademy pic.twitter.com/bOt4UEl3Gd