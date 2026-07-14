Ez nagyon nem jó hír az autósoknak

Reggel nyolc órakor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,26 dollárral (1,51 százalékkal) 84,56 dollárra emelkedett.

A Brent ára hétfőn 7,29 dollárral (9,59 százalékkal) nőtt, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai erők felújítják Irán tengeri blokádját. Később az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) bejelentette, hogy a hadsereg kedden este megkezdte az iráni kikötők blokádját. A CENTCOM arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok kedden éjjel újabb csapássorozatot indított katonai célpontok ellen Irán-szerte.

Az iráni Forradalmi Gárda viszont arról számolt be, hogy ballisztikus rakétákkal és drónokkal csapásokat mért az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini bázisára az amerikai támadásokra válaszul és hogy két, az Egyesült Arab Emírségek tulajdonában lévő olajszállító tartályhajót találtak el a Hormuzi-szoros közelében.

Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus fölerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra.