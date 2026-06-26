Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

A június 3-án közzétett OECD-jelentés az idei, illetve a 2027-es évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseket tartalmazza. A szervezet prognózisa több szempont alapján vizsgálta a növekedési lehetőségeket: egyrészt figyelembe veszi a már jelenlévő geopolitikai konfliktusok miatti gazdasági visszaesést, amelyek hatásai az idei, illetve a következő évre is vonatkozóak, illetve energetikai kérdéseket is elemez, amelyek a 2010-es évek óta, illetve a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta jóformán folyamatosan napirenden vannak az Európai Unióban.

A fentiek alapján a jelentés úgy számol, hogy a korábban meghatározott 3,4 százalékos globális GDP-növekedés helyett 2026-ban 2,8 százalékos bővülés várható, tehát lefelé korrigálták – ismertette az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőe, hozzátéve: ennek nagy része a geopolitikai konfliktusok eltérő hatásai miatt alakulhat így, és ez a visszaesés főképp az érintett régiók gazdaságában fog a legjobban majd visszatükröződni.

Az előrejelzés szerint az idei év során az észak-amerikai térségben, illetve Európában is a gazdasági növekedés mérsékelten lassulhat majd, és ezt követően talán a következő évtől várható egy óvatosabb fellendülés. Az USA-ban a növekedés 2026-ban 2 százalékosra van becsülve, 2027-ben pedig 1,8 százalékosra csökkenhet vissza az OECD szerint. Várakozásaik szerint Kanadában 1,2 százalékra esik vissza, mielőtt 2027-ben egy 1,7 százalékos emelkedést ér majd el. Az Egyesült Királyságban növekedés várható majd, a 2026-ban prognosztizált 0,9 százalékról jövőre 1,1 százalékos GDP-növekedéssel számolhatnak, míg például Kínában az idei évre vonatkozó 4,5 százalékos növekedés helyett 2027-ben 4,3 százalékra mérséklődhet a növekedésnek a mértéke.

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Tehát nagyon eltérő számokat láthatunk: a növekedéseknek a dinamizmusa sem jelent akkora mértéket, amelyek akár globálisan, akár regionális szempontból meg tudnák egy kicsit lendíteni az egyes gazdaságokat, illetve az olyan gazdasági nagyhatalmak esetében, mint Kínánál az idei évre vonatkozó, illetve a jövő évre vonatkozó becslések stagnálást és visszaesést prognosztizálnak – összegezte a szakértő.

Magyarországra vonatkozóan az OECD jelentése egy nagyon optimista képet vetít előre. A beszámoló szerint

a GDP várhatóan 1,6 százalékkal fog növekedni idén, 2027-re pedig egy 2 százalékos növekedést bocsátanak előre.

Az energiársokk és az üzemanyagárplafonok kivezetésével a magánfogyasztás növekedésénél egy átmeneti lassulást prognosztizál a szervezet, az erős nominális bérnövekedés és az szja-csökkentése ellenére is, illetve a 2022 és 2025 közötti 16 százalékos beruházásoknál tapasztalható visszaesések várhatóan fellendülhetnek majd a jövő év elejétől – idézte a jelentést Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Az OECD szerint az exportra vonatkozóan 2026-ban az euróövezet lassú növekedése fogja hátráltatni a magyarországi kilátásokat, mielőtt jövőre, 2027-től felgyorsulna az, illetve a vártnál erősebb energiársokk ronthatja majd a magyar növekedés és költségvetési kilátásokat, viszont a blokkot uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásoknak az előrehaladása növelheti a bizalmat, és ezzel együtt fellendítheti a beruházásokat is.

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A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet összességében az infláció erősödésével számol, így 2026-ban 0,4 százalékponttal várható, hogy erősödik majd, és 2027-ben pedig már 1,3 százalékpontos emelkedést becsül az OECD az inflációra vonatkozóan – mondta az Oeconomus elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.