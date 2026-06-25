Kegyes volt az időjárás, nagyon jó lesz az idei dinnyetermés

Megfelelő mennyiségben és minőségben kerül idén a piacokra a magyar görögdinnyéből – erről beszélt az InfoRádióban a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke. Göcző Mátyás tájékoztatása szerint jelenleg Magyarországon mintegy 3450 hektáron termelnek görögdinnyét, sárgadinnyét pedig 500 hektáron. A 2026-os évben körülbelül 160 ezer tonna termésre számítanak, és ennek a mennyiségnek a kétharmadát belföldön értékesíthetik, míg az egyharmadát vélhetően exportálják.

Úgy véli, az időjárás idén nem befolyásolja jelentős mértékben a termésminőséget, így a piacokon és a zöldségeseknél lesz bőven kínálat. Kiemelte, hogy ma már a hazai termelők szinte százszázalékban a déli országok (elsősorban Görögország, Spanyolország, Olaszország) korszerű technológiáit használják, és az évek során az átállás nagyon hatékonynak bizonyult, így a termelési mód rengeteget fejlődött az elmúlt években, évtizedekben.

Göcző Mátyás úgy fogalmazott, a termelők körében

mindig az a fajta dinnye a legnépszerűbb, amely könnyen termeszthető, megfelelően ellenáll bizonyos betegségeknek, illetve megfelelő hozamra is képes.

Természetesen az az ideális, amikor a fogyasztói igények és a termelői tapasztalatok találkoznak. Kitért arra is, hogy a szabad piacokon, az útszéli árusoknál, a kisebb zöldségeseknél még mindig a nagyobb testű dinnye a kapós, az üzletláncok viszont a 9 kilogramm alatti dinnyék árusítására szorítkoznak.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke elmondta: ahogy megszokhattuk, idén is az időjárás határozza meg, mennyi görög- és sárgadinnye fog elfogyni.

Ha meleg nyár van, akkor általában gyakrabban és sokat vásárolnak az emberek, ha hűvös, csapadékosabb az időjárás, akkor viszont kevesebbet.

A legkorábban érő görög- és sárgadinnyéket Békés (Medgyesegyháza környéke), Baranya, Tolna, Fejér és Heves megyében, valamint a Jászság területén termesztik, illetve értékesítik tovább belföldön, míg „a legkésőbb érő tájkörzetünk” a Nyírség, ahol még akár augusztus végén, szeptemberben is találkozhatunk jó minőségű görögdinnyével.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.