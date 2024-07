Varga Mihály: van ok a bizakodásra – videó

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal csökkent. Az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 1,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A gazdasági teljesítmény növekedéséhez legnagyobb mértékben az építőipar és az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágak teljesítménye, valamint a termékadók és -támogatások egyenlegének alakulása járult hozzá. A gazdasági növekedést fékezte a nemzetgazdaság egészében nagy súlyt képviselő ipar hozzáadott értékének csökkenése – közölte a KSH.

Varga Mihály az adatokat értékelve közölte: noha a növekedés az éven belül változó ütemű, továbbra is bővül a magyar gazdaság. Jó hír, hogy a sikeresen letört infláció és a két számjegyű átlagbér-emelkedés eredményeképpen a reálbérek növekedési üteme is dinamikus, 10 százalék körüli szinten alakul. Ennek is köszönhetően a fogyasztás a második negyedévben tovább emelkedett – tette hozzá a pénzügyminiszter, aki szerint az emberekben is egyre nagyobb a bizalom a gazdasági kilátásokat illetően.

„Mindezt annak ellenére értük el, hogy a külső körülmények továbbra sem kedvezőek. A háború lezárása még mindig várat magára, és ez az ipari termelésen túl a magyar export felvevő piacait, az európai gazdaságokat is visszafogja. Ugyanakkor kedvező körülmény, hogy az elmúlt időszakban sikeresen erősítettük meg az államháztartás egyensúlyát” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a kormány idén 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgáserét, így a nehéz külső körülmények ellenére is egyre stabilabbak az ország növekedési kilátásai. Bizakodásra okot adónak nevezte továbbá, hogy az IMF és az Európai Bizottság az élmezőnybe várja jövőre a magyar gazdaság bővülését, emellett pedig a hitelminősítők is megerősítették, hogy növekedési kilátásaink kedvezőek.

A GDP második negyedévi részletes adatait szeptember 3-án közli második becslése alapján a KSH.