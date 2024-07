Emberszabású robotok építik hamarosan a Teslákat – videó

Az "Optimus" típusjelű robotok bevezetését és használatba vételét 2024 végén kezdik meg a Tesla üzemeiben, majd 2026-ban már megkezdik a tömeggyártását más cégek számára is.

Az emberi alakot mintázó humanoid robotok fejlesztése már évek óta folyik több vállalatnál is, például a japán Honda autógyárnál és a robotikában úttörőnek tekintett Boston Dynamics cégnél, amely egyébként a Hyundai Motor érdekeltsége.

"Next year, Tesla $YSLA will have functional humanoid robots in limited production for internal use, with plans to ramp up production for other companies by 2026."



