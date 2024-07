A pórul járt Apple Pay-ügyfeleket érintő felhívást tett az MNB

Manhattan híres Ötödik sugárútja eddig leginkább luxusüzleteiről volt ismert, hamarosan azonban a hétköznapi használati tárgyakat árusító Ikea is ide költözik. Az Ingka Investments, az Ikea fő kiskereskedőjének, az Ingka Groupnak a befektetési ága bejelentette, hogy kisebbségi részesedést szerez egy új toronyban, amelyet New York City első számú kiskereskedelmi utcáján alakítanak ki. Ezzel megnyílik az út a svéd bútorcsoport számára, hogy "vásárlói találkozóhelyet" nyisson az ikonikus bevásárlónegyedben - számolt be a Financial Times.