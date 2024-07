Hortay Olivér: sok a kockázat, kiszámíthatatlanul alakul az üzemanyagok ára

Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett az üzemanyagok ára, Magyarországon pénteken 95-ös oktánszámú benzint átlagosan 610 forintért, dízel üzemanyagot pedig átlagosan 629 forintért lehet literenként vásárolni. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 606 forintot, a gázolaj átlagára 611 forint, ezért a kormány ismét beavatkozással fenyegette meg az üzemanyag-kereskedőket.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője szerint több tényező is felfelé hajtja most az üzemanyagárakat. Az egyik ok az, hogy nyáron a turizmus és a mezőgazdasági munkák felpörgésével megemelkedik a szezonális kereslet, és ennek ránövelő hatása van. A másik tényezőt a geopolitikai kockázatok jelentik, a szakértő emlékeztetett, hogy tavasszal komoly áremelkedést okozott a nyersolaj világpiaci árában az, hogy Irán rakétákat indított Izrael ellen, illetve annak a lehetőségét is belengette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, Oroszország és Ukrajna elkezdte támadni egymás energetikai infrastruktúráját, illetve jemeni húszi lázadók több támadást is indítottak nyugati hajók ellen.

"A piaci szereplők beárazták a további eszkaláció lehetőségét is, de ez elmaradt, az inga az ellenkező irányba lengett ki, az árak csökkentek június elejéig, viszont a kockázatok nem szűntek meg, ezért június eleje óta megint pesszimistább hangulat uralkodik a nyersolajpiacon" – magyarázta a szakértő, és említett egy harmadik okot is: az Egyesült Államok a stratégiai kőolajkészleteit nagyobb ütemben használta föl az elmúlt időszakban, mint ahogyan azt a piaci szereplők várták. Ennek elsősorban a közelgő amerikai elnökválasztás a magyarázata, az újraválasztásáért harcoló Joe Bidennek most nem érdeke, hogy magasak legyenek az üzemanyagárak, mert a politikai fenyegetést jelenthet számára. Ezenkívül a dollár erősödése mind az euróval, mind a regionális devizákkal szemben szintén árfelhajtó elem.

Hortay Olivér úgy nyilatkozott, hogy most nagyon nehéz megjósolni, hogyan alakulnak a nyersolaj- és az üzemanyagárak, mert azok a kockázatok, amelyek az elmúlt hetekben az áremelkedést idézték elő, nem tűnnek el. Az amerikai elnökválasztásokig még hónapok vannak hátra, és várhatóan

Joe Biden mindent meg fog tenni azért, hogy az amerikai üzemanyagárak ne emelkedjenek,

az orosz–ukrán háborúban, az iráni–izraeli konfliktusban, a húszi támadásokban szintén nem tapasztalható egyelőre pozitív irányú változás, így a geopolitikai kockázatok továbbra is felfelé hajtják az árakat. Az elemző szerint csak a gazdasági fundamentumokban jöhet változás, ha a piaci szereplők módosítják a várakozásaikat, hogy szerintük mennyi kőolajra lesz szükség a következő időszakban.

"Mivel azok a tényezők, amelyek markánsan befolyásolják a nyersolaj világpiaci árát, az üzemanyagárakat, kiszámíthatatlanok, ezért a nyersolajárakra és az üzemanyagárakra is nagyon nehéz becslést adni" – mondta Hortay Olivér.