Magyarország meglepő területen szerepelt jól a visegrádi országok rangsorában

Április 12-én jelent meg az Eurostat új gazdaságszerkezeti elemzése, az adatok szerint meglepően jó pozíciót értünk el, a harmadikak vagyunk 2021-ben a művészetek, szórakoztatás és a rekreációs területen a foglalkoztatás arányos hozzáadott érték előállításban. Málta és Szlovákia van csupán előttünk - írja a Növekedés.hu.

Ezek a tevékenységek nálunk 2021-ben 2,3 százalékkal járultak hozzá az üzleti szektor által előállított összes hozzáadott értékhez. Ez jóval magasabb, mint a 0,9-es EU-s átlag.

Mint írják,

a 37,6 milliós lakosságú Lengyelországban alig dolgoznak többen ebben az alágazatban, mint a 9,1 milliós Ausztriában.

Lengyelország lakossága több, mint a négyszerese Ausztriának, azonban ebben az ágazatban 2022-ben mindössze 8 százalékkal dolgoztak többen.

Az összes hozzáadott értékteremtésben a vizsgált országok között Magyarország vezet, de foglalkoztatás arányosan a szlovák érték kiugróan magas, az EU-s érték (4,2 millió euró 100 foglalkoztatottra vetítve) közel háromszorosa. Magyarországon ez az érték 4,39 millió euró 100 foglalkoztatottra vetítve, ami valamivel jobb, mint az EU-s átlag.

A lap azt írja, ahhoz, hogy megértsük, mi áll mindennek a hátterében, több részletet is meg kell vizsgálni. Mint írják, a "művészetek, szórakozás és rekreációs" alágazat, amit kreatív alágazatként is szoktak emlegetni, a következőket foglalja magában:

előadóművészetek,

művészeti munkák és művészeti létesítmények működése,

könyvtárak, múzeumok,

történelmi helyek, turisztikai attrakciók,

botanikus kertek, állatkertek, természetvédelmi területek,

szerencsejáték és fogadás,

sport és sportlétesítmények működése, fitnesz,

vidámparkok.

Valószínűleg ezeken a területeken jelentős eltérések lehetnek a létrehozott új értékben (hozzáadott értékben), ami a megtermelt profitot és a kifizetett béreket foglalja alapvetően magában.

Az előadóművészet alacsony értékéhez képest kiugróan magas a szerencsejáték és fogadás terület adata.

Ausztria és Csehország esetén a különbségek kisebbek. Azaz, mint írják, Magyarországon és Szlovákiában a művészetek, szórakoztatás és rekreáció területek húzóágazata a szerencsejáték és fogadás terület, itt keletkezik a legnagyobb profit.

Hozzáteszik, érdemes felfigyelni rá ezen adatok kapcsán, hogy az előadóművészetek területén Csehországban és Ausztriában, a sport területén pedig Ausztriában és Lengyelországban keletkezik a legnagyobb foglalkoztatás arányos új érték.

A teljes Európai Uniós összképhez persze további részleteket is meg kellene vizsgálni, azonban az már a jelenlegi adatokból is nyilvánvaló, hogy az országok egyes nagyobb területeken elért pozícióinak objektív megítéléséhez a részletek mélyebb elemzése is szükséges - írják. Az általános ország-helyezést egyes területek kiugró adatai erősen befolyásolják, míg lehetséges, hogy társadalmi szempontból ezek nem a legfontosabb területek.