Újításokat hoz az idei nagy Windows-frissítés

Az idei első negyedévet is végigkísérte a kedvező piaci hangulat, ez pedig a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is kihatott: a Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint március végén a magyar gazdagok számláján már közel 10 ezermilliárd forint volt, ami új rekord. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de a többiek sem maradtak tétlenek: az OTP, az MBH, a K&H és az Erste privátbankja mellett immár a Raiffeisené is több mint 1000 milliárdos ügyfélállományt kezel.