Benzináremelés, egy hét múlva sokan járhatnak át tankolni a környező országokba

Szinte minden környező országba megérheti átmenni tankolni január 15-e után, de már most is sokan átjárnak, mivel 3-4 ezer forintot lehet spórolni egy tank üzemanyagon - írja a VG. A lap emlékeztet: két lépésben érvényesíti az üzemanyagok árában a jövedéki adó emelését a Mol, a január 1-i 20 forintos módosítást 15-én 21 forintos árváltozás követi. Mint írják, ezt követően régiós összevetésben a hazai benzin- és gázolajárak már a legmagasabbak közé tartoznak majd. A kérdés, hogy mekkora lesz az árkülönbözet a szomszédos országokban jellemző árakhoz képest, és megéri-e a határ túloldalára átmenni tankolni.

A lap azt írja, a Holtankoljak összesítése szerint a legalacsonyabb benzinár január 8-án Magyarországon 522 forint literenként, a gázolaj pedig 544 forint, az átlagárak 561 és 589 forint - a hónap közepén ezek a kiskereskedelmi árak emelkednek literenként további 21 forinttal.

Horvátország

A lap szerint Horvátország egy ideje már nemcsak a nyaralni vágyó magyarok körében népszerű úti cél, hanem a bevásárló turisták körében is, ugyanis délnyugati szomszédunknál a kormány még tavaly tavasszal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és maximálta a kereskedők haszonkulcsát.

Ezzel lényegében hatósági árassá tették az üzemanyagokat.

Az árstop ellenére a világpiaci árak mozgása miatt a benzinért és a gázolajért kéthetente változó összeget kell fizetni, de az eltérés általában minimális. Jelenleg egy liter standard üzemanyag mindkét fajtából 1,4 euróba kerül, ami aktuális árfolyamon 532 forint. A rendelet nem vonatkozik a prémium üzemanyagokra. Az árplafon miatt a határ közelében élő magyarok már egy ideje rendszeres vendégek a horvát kutakon, egy átlagos tankolással ugyanis több ezer forintot meg lehet spórolni - írják.

Szlovénia

Horvátországgal nagyjából egyidőben Szlovénia kormánya is beavatkozott az üzemanyagárakba, ráadásul szinte ugyanazt a modellt alkalmazták, mint Zágráb. A jövedéki adók és a haszonrések szabályozásának köszönhetően most Szlovéniában a benzin 1,43 euróba, vagyis literenként 540 forintba, a dízel pedig 1,46 euróba, azaz 550 forintba kerül a hagyományos kutakon. Emiatt a magyar rendszámos autók a szlovén kutakon is egyre gyakoribbak.

Arra azonban nem árt figyelni, hogy a szlovén hatósági árak nem vonatkoznak az autópályák menti töltőállomásokra,

ott ugyanis továbbra is piaci áron értékesítik az üzemanyagot.

Szlovákia

Szlovákiában az üzemanyagárak érdemben nem változtak az utóbbi hetekben, 2024-ben sem történt változás az árak alakulásában, minden a piaci mozgások függvénye - írják. Északi szomszédunknál jelenleg egy liter 95-ös benzin 1,56 euró (590 forint), egy liter gázolaj pedig 1,54 euró (583 forint).

Elemzők szerint a közeljövőben nem várható drágulás, sőt, akár néhány centtel olcsóbb is lehet az üzemanyag. Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője szerint karácsony környékén az utóbbi három hónap legalacsonyabb árszintje volt jellemző. Dominik Hapl, az Across Private Investments szakértője pedig úgy látja, rövid időn belül mind a gázolaj, mind a 95-ös benzin literenkénti ára 1,50 euró környékére süllyedhet. A lap szerint ha ez valóban megtörténik, akkor a gázolaj és a benzin árszintje is annyira vonzóvá válik Szlovákiában, hogy a határ magyar oldalán élők is átjárhatnak tankolni.

Szerbia

Szerbiában a kormány szabja meg az üzemanyagárakat, melyeket minden pénteken hoznak nyilvánosságra. Jelenleg a 95-ös benzin 175 dinár, míg a gázolaj ára 194 dinár literenként. Ezek 565 forintos, illetve 627 forintos árat jelentenek. A változás heti szinten általában 1–5 dinár között alakul. A gázolaj ára időnként valamivel meghaladja a 200 dinárt, a benzin ára általában 170 és 175 dinár között alakul.

A lap felhívja viszont a figyelmet, hogy Szerbia kevesebb mint száz napra elegendő gázolaj- és valamivel több mint száz napra elegendő benzintartalékkal rendelkezik, ami nem éri el sem az EU által megszabott, sem az árutartalékokról szóló szerbiai törvényben meghatározott kötelező mennyiséget.