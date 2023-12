Hatossal fog kezdődni az üzemanyagár, csak néhány kivétel lesz

Az emelkedő tendencia már az ünnepek között is folytatódott, mivel a Brent típusú olaj ára már most is 80 dollár fölött van hordónként. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője az InfoRádióban elmondta, péntektől is drágul mind a benzin, mind a gázolaj 6, illetve 8 forinttal literenként.

"A jövedéki adót tekintve arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi árakban is megjelenik az emelés, ami nettó 30 forint, ezt a kiskereskedők ugyanis nem tudják lenyelni" - mutatott rá.

Fel kell tehát készülni arra, hogy újra 600 forint fölötti literárak jönnek, és csak ott lehet majd olcsóbban tankolni, ahol ehhez nincs szükség személyzet segítségére vagy alacsonyabb a rezsiköltség.

"Jó előjelek voltak pedig, úgy tűnt, hogy 75 dollár köré be tud állni az olajár, de a közel-keleti régióban tapasztalható feszültségek miatt ismét emelkedésnek indult. Azt gondolom, 100 dollár körüli árakra nem kell számítanunk, ami azt vetíti előre, hogy

az üzemanyagár itthon 600 forint körül marad, plusz-mínusz 10 forint"

- ecsetelte Bujdos Eszter.

Távlatilag azt is elmondta, kicsit már érezteti a hatását az elektromos autózás - Indiában, illetve Kínában főként, ahol már csökkenő tendenciát mutat a benzinmotoros autók eladása. Benzinből már világszinten sem kell növekedésre számítani, és ha a kínálatot nem szűkítik nagyon az olajkitermelő országok, akkor 80 dollár alatt lehet jövőre az olajár - vázolta.

Fontos lesz még a 2024-es évi üzemanyagárak tekintetében az is, hogy a forint "hogyan mocorog a dollárhoz képest".

Ami viszont adott: a 600 forintos üzemanyagárból a jövedéki adót és az áfát is beleértve több mint 50 százaléknyi lesz az adótartalom, ami jelentős adóteher a szakember szerint. Beleépült az árakba a két éve bevezetett energiamegtakarítási kötelezettség, amely a benzinkutakat terheli. És még hozzá kell számolni az extraprofitadó emelését.

"Az 500 millió forintos árbevételi szint fölött ugyanis 2024-től hússzorosára emelkedik ez az adóteher, ami elég jelentős emelkedés, ezt a literárakba kénytelenek lesznek a kutak beépíteni" - figyelmeztetett Bujdos Eszter.